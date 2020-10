Calcio: Liga; Barcellona passa 3-0 a Vigo,ancora in gol Fati

(ANSA) – ROMA, 02 OTT – Seconda partita di campionato e

seconda vittoria per il Barcellona di Ronald Koeman, che sar

avversaria della Juventus nei gironi di Champions League. Sopo

aver rifilato quattro reti al Villarreal ha sconfitto il Celta a

Vigo per 3-0. Ad aprire le marcature ancora Ansu Fati su assist

di Coutinho, mentre la seconda rete è venuta solo nella ripresa

e su autogol dell’uruguaiano Olaza. Nel recupero, il 3-0 firmato

da Sergi Roberto.

Negli altri due incontri previsti questa sera in Liga, il

Siviglia ha sconfitto il Levante per 1-0 con una rete del

marocchino En Nesyri nel recupero del secondo tempo. E’ la

seconda vittoria in quattro turni di Liga, le stesse ottenute

dal Cadice, che stasera ha vinto 1-0 sul terreno dell’Athletic

nonostante i due espulsi per doppia ammonizione nel secondo

tempo. I baschi non sono riusciti a rimontare l’autogol di Lopez

al 12′ della ripresa (ANSA).



