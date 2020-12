(ANSA) – ROMA, 13 DIC – L’Inter vince in rimonta a Cagliari

(1-3) e si risolleva dopo la delusione per l’eliminazione dalle

coppe europee. La squadra di casa passa in vantaggio per prima

con Sottil al 42′ del primo tempo. Ma nella ripresa i nerazzurri

ribaltano il risultato con le reti dell’ex Barella, di

D’Ambrosio – appena entrato dalla panchina – e Lukaku in

contropiede, dopo aver superato in velocità anche il portiere

del Cagliari Cragno. (ANSA).



