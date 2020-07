Calcio: Liverpool ha staccato spina, perde anche con Arsenal

(ANSA) – LONDRA, 15 LUG – Il Liverpool, campione

d’Inghilterra con largo anticipo sulla fine della Premier,

sembra aver staccato la spina a avere ormai staccato la spina

(due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite) come

dimostra anche il Ko di oggi con l’Arsenal, vittorioso per 2-1.

Reds in vantaggio con Manè, ma poi i Gunners ribaltano la

situazione grazie a Lacazette e Nelson. Vince fuori casa, 3-1

sul campo del Newcastle, il Tottenham, con una doppietta di

Harry Kane che rilancia gli Spurs al sesto posto. Un rigore al

96′, trasformato dl neozelandese Wood, dà il pari al Burnley

contro il Wolverhampton, che vede cos’ sfumare le speranze di

andare in Champions. Vince 2-1 il Manchster City sul

Bournemouth: molto bello l’1-0 di David Silva su punizione al

6′, altrettanto spettacolare il 2-0 di Jesus con uno slalom in

area. (ANSA).



—

