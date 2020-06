Calcio: Lokomotiv Mosca in quarantena per precauzione

(ANSA) – MOSCA, 24 GIU – Il Lokomotiv Mosca ha annunciato oggi di aver messo i suoi giocatori e il suo staff tecnico in quarantena presso il centro di allenamento del club, una decisione presa a causa dell’aumento dei casi di coronavirus nel calcio russo. “La squadra ha preso questa decisione a causa dell’aumento del numero di infezioni da coronavirus nella Premier League russa”, è spiegato in una nota del club. Fino a nuovo avviso, tutto lo staff del Lokomotiv risiederà quindi a Bakovka, il centro di formazione del club a sud-ovest della capitale russa. “Stiamo lottando per i primi posti e la Champions League. Non possiamo permetterci di correre rischi”, le parole del capitano e il portiere Guilherme. Il campionato di calcio russo è ripreso il 19 giugno scorso.

L’intera squadra del Rostov è stata messa in quarantena dopo che 6 giocatori sono risultati positivi al test. Anche tre giocatori della Dinamo Mosca sono risultati positivi e la partita con il Krasnodar è stata rinviata. A maggio, cinque giocatori del Lokomotiv avevano contratto il coronavirus tra loro il peruviano Jefferson Farfan. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte