Calcio: Lotito, ‘Siamo la grande Lazio, non più la lazietta’

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – “Oggi siamo la grande Lazio, non più una Lazietta. Quest’ultima, rappresenta un momento di difficoltà nella nostra storia. Ora siamo indipendenti, agiamo in totale autonomia. Questo viene riconosciuto da tutti, anche grazie al supporto dei nostri grandi tifosi, che sono parte integrante, il cuore pulsante della nostra famiglia: senza di loro, tutto sarebbe impossibile”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a Lazio Style Channel. “Voglio che i calciatori capiscano di far parte di un club unico per poter rendere grande la Lazio, sotto ogni punto di vista. Combattiamo per essere i primi in tutti i campi, riorganizzando tutto il sistema biancoceleste”, precisa il presidente. “Gestisco la Lazio come se fosse un altro mio figlio – conclude Lotito – Vorrei che tutti siano orgogliosi di appartenere a questa squadra. Vogliamo ribadire l’orgoglio di appartenere a questi colori, siamo riusciti a cambiare la mentalità dei giocatori, che ora sanno di far parte di uno dei club più importanti, ci scelgono perché convinti di far parte di uno dei club migliori, con strutture all’avanguardia. Accettando quindi di rappresentare ogni tifoso con fierezza ed orgoglio. Parlando con gli addetti ai lavori, ho visto un cambiamento radicale della valutazione della Lazio e del club”. (ANSA).



