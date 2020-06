Calcio, Lutto per Rino Gattuso, è morta la sorella

Una malattia contro cui ha lottato a lungo ma che alla fine l’ha sconfitta. Se n’è andata così Francesca Gattuso, la sorella dell’ex campione del mondo e oggi allenatore del Napoli, morta a soli 37 anni e che lascia il marito e un figlio di tre anni. Francesca era affetta da un male molto grave e aveva già avuto un malore lo scorso 20 febbraio quando il Napoli era impegnato a Genova contro la Sampdoria. Al termine della partita, vinta 4-2 dagli azzurri, Gattuso era stato avvertito e aveva subito lasciato lo stadio per raggiungere la sorella a Gallarate. Particolarmente colpito anche il Milan, dove Francesca Gattuso ha lavorato per anni “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”. E’ il tweet di cordoglio del Milan per la scomparsa, ad appena 37 anni, di Francesca Gattuso, sorella dell’ex centrocampista e allenatore rossonero. Anche la Fiorentina partecipa al dolore di Gennaro Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca a soli 37 anni. ”Il presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina si stringe attorno alla famiglia di Rino Gattuso ed esprime le sue più sincere condoglianze in questo momento di profondo e sconvolgente dolore” il messaggio di cordoglio delclub viola.

