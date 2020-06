Calcio: Macron vede domani presidente federazione Le Graet

(ANSA-AFP) – PARIGI, 09 GIU – Emmanuel Macron domani alle 17:00 incontrerà il presidente della Federcalcio francese (FFF), Noël Le Graët, per discutere in particolare della ripresa economica del calcio professionistico e amatoriale, paralizzato dall’epidemia di coronavirus.

“Il presidente della Repubblica incontrerà il presidente della FFF Noël Le Graët sulle conseguenze della crisi Covid-19 sul calcio francese e sulle sfide della ripresa economica del settore”, ha annunciato martedì la presidenza francese. Secondo RMC, il presidente della FFF Noël Le Graët spera di andare oltre il limite massimo di 5.000 persone attualmente fissato dal governo per evitare la diffusione del coronavirus durante eventi sportivi o culturali.

Il ministro dello sport Roxana Maracineanu ha dichiarato oggi di non escludere l’idea di organizzare le finali della Coppa di Francia e della Coppa di Lega, in programma questa estate, con 20.000 spettatori sugli spalti, secondo i desideri della Federazione francese. (ANSA-AFP).



