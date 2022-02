Calcio: Malagò a Lega A, vicenda statuto? Interlocutore è Figc

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 FEB – “Il corretto interlocutore

istituzionale di una Lega è la federazione, che è in posizione

di centralità”: così il presidente del Coni, Giovanni Malagò,

risponde alla lettera indirizzatagli dalla Lega di A che

riteneva “fuori dal diritto” le richieste del presidente della

Figc, Gabriele Gravina, per la modifica dello statuto in tema di

governance. Lo apprende l’ANSA. Malagò, ricordato che la Lega

puo’ formalizzare ricorso fino al Collegio di Garanzia presso il

Coni, nella risposta fa anche notare come alcune societa’

indicate come firmatarie gli abbiano “manifestato disappunto e

disaccordo rispetto a quanto esplicitato” nella nota. (ANSA).



