Calcio: Maldini, Milan deve provare a tenere Donnarumma

(ANSA) – MILANO, 28 GIU – “Il Milan ha il dovere di provare a tenere Donnarumma”. Ne è convinto il direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini, parlando del portiere classe 1999 il cui contratto è in scadenza fra un anno. “Sul tavolo ci sono tante cose, sicuramente il Milan ha il dovere di provare a tenere un giocatore importante come Gigio, per quello che rappresenta come giocatore, come simbolo – ha detto Maldini, intervistato da Dazn prima della partita contro la Roma – Ha iniziato nelle nostre giovanili e secondo il mio modesto parere è il migliore portiere al mondo”. (ANSA).



