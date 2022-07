Calcio: Manchester City, dal Leeds arriva Phillips

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – LONDRA, 04 LUG – Dopo aver confermato la

partenza dell’attaccante Gabriel Jesus alla volta dell’Arsenal,

il Manchester City ha annunciato l’arrivo del centrocampista del

Leeds Kalvin Phillips per una somma che, secondo i media,

potrebbe raggiungere i 50 milioni di sterline (58 milioni di

euro).

“Il Manchester City è lieto di annunciare l’arrivo di Kalvin

Phillips con un contratto di sei anni”, hanno fatto sapere i

Citizens in una nota. Centrocampista difensivo – è stato il

giocatore che ha riconquistato più palloni in Premier League la

scorsa stagione – Phillips (26 anni) avrà il difficile compito

di sostituire il brasiliano Fernandinho che ha lasciato il club

a fine contratto, dopo aver vinto 9 trofei i importanti in

altrettante stagioni al club.

In otto stagioni a Leeds, dove è nato, Phillips ha giocato

235 partite con i Peacocks, diventando anche elemento fisso

della selezione inglese durante Euro-2021 e nelle qualificazioni

ai Mondiali-2022. (ANSA-AFP).



