Calcio: Marca, Llorente verso prestito all’Athletic Bilbao

(ANSA) – ROMA, 25 MAG – “Fernando Llorente potrebbe presto finire in prestito all’Athletic Bilbao, a casa sua, una destinazione che apprezzerebbe di sicuro”. E’ quanto scrive oggi il quotidiano sportivo spagnolo Marca secondo cui l’attaccante del Napoli potrebbe essere girato al club spagnolo già questa estate a patto che gli venga corrisposto lo stesso ingaggio (2,5 milioni di euro) che il bomber percepisce alla ‘corte’ di Gattuso e De Laurentiis che avrebbero tutta l’intenzione di metterlo sul mercato. A 35 anni e con venti partite con il Napoli sulle gambe – scrive Marca – l’attaccante è considerato in buone condizioni per continuare una carriera che è iniziata con l’Athletic e che lo ha anche portato a difendere i colori della Juventus, del Siviglia, di Swansea e Tottenham, prima di finire a Napoli.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte