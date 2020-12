Calcio: Maria Marotta,arbitrare in A? Sì, ma se lo merito..

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – “Brava Frappart: l’ho vista

arbitrare, e non c’era alcuna differenza da un uomo. Che domani

diriga Juve-Dinamo in Champions fa scalpore, ma non mi

meraviglia”. Donne che arbitrano gli uomini. Muri che cadono.

Forse presto anche nella serie A italiana. “Da 18 anni sono

arbitro e se devo immaginare quando arrivero’ fin lassu’, dico: ‘quando l’avro’ meritato, noi donne di discriminazione non

vogliamo sentir parlare neanche al contrario”, dice all’ANSA

Maria Marotta, il fischietto al femminile salita più in alto,

commentando la designazione di Stephanie Frappart in Champions.

Marotta, 37enne del Cilento, è arbitro internazionale, negli

organici della C maschile e ha diretto un mese fa una squadra di

B, il Cosenza, nella sfida di Coppa Italia al Monopoli.

“L’Italia ha un gran bel movimento al femminile, e io piu’ che

sentirmi un simbolo ogni volta penso: ‘Maria, non fare errori o

rovini tutto quello che noi donne abbiamo costruito”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte