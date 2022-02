Calcio: Marotta, rinnovi Perisic e Brozovic? Stiamo trattando

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 16 FEB – “I rinnovi di Brozovic e Perisic?

Siamo in fase di negoziazione, sono dinamiche che si verificano

in questo momento della stagione. Se gli svincolati hanno

piacere di rinnovare, da parte nostra c’è disponibilità”. Lo ha

detto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta,

intervistato da Sky Sport prima della sfida contro il Liverpool.

“I rinnovi di noi dirigenti? Per noi la firma rappresenta un

atto formale perché nella sostanza siamo tutti contenti di

proseguire questa avventura in un club importante come l’Inter –

ha proseguito -. Ricorso per la gara contro il Bologna? Avevamo

il dovere di fare ricorso, gli avvocati hanno deciso così e la

società l’ha assecondato. Se ci sarà da giocare non ci sarà

polemica, il problema è incastrarlo nel calendario. La speranza,

anche se piccola, è di proseguire anche in Champions”. (ANSA).



—

