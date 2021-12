Calcio: Mazzarri, rischiato qualcosa per il bisogno dei 3 punti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – “Se guardiamo le occasioni e le

statistiche abbiamo tirato più noi, abbiamo creato più

occasioni. Poi ci sta che quando finisci la partita con tre

attaccanti, contro una squadra fisica come il Torino, rischi il

contropiede. Ma noi dobbiamo rischiare qualcosa perché ci

servono questi benedetti tre punti”. Walter Mazzarri ha

commentato così l’1-1 con il Torino, quarto pareggio consecutivo

per il Cagliari. “Davanti le occasioni le creiamo, dobbiamo

sistemare gli equilibri difensivi, ci si abbassa troppo in certe

circostanze” ha aggiunto a DAZN.

“Joao Pedro è un leader, un grande giocatore” ha poi

sottolineato l’allenatore, parlando dell’autore della rete

cagliaritana. “Sono convinto che Mancini lo chiamerà – ha detto

Mazzarri rispondendo alla domanda rivoltagli da studio – E’

bravo di piede e di testa, è un centravanti di manovra, tecnico,

fai gol e gli assist. In Nazionale ci potrebbe stare benissimo”.

(ANSA).



