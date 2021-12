Calcio: Mbappé e Lewandowski bocciano mondiale ogni due anni

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 DIC – A Kylian Mbappé non piace l’idea di

una Coppa del Mondo di calcio ogni due anni. L’attaccante del

Paris SG e della Francia ha toccato l’argomento a margine dei

Globe Soccer Awards, a Dubai, dove è stato premiato come miglior

giocatore del 2021.

“Il Mondiale è un evento speciale perché si svolge ogni

quattro anni. Giocarlo ogni due renderebbe questa competizione

normale, il che non dovrebbe avvenire – ha detto il centravanti

– È qualcosa di straordinario. È un evento a cui potresti

partecipare solo una volta nella vita”.

“Giochiamo già 60 partite all’anno. L’Europeo, il Mondiale,

la Lega delle Nazioni… – ha continuato Mbappé – Ci piace

giocare ma è troppo. Dobbiamo poter recuperare, fare delle

pause. Se la gente vuole qualità, emozione, belle partite,

dobbiamo rispettare la salute dei giocatori”.

A Dubai è stato premiato anche Robert Lewandowski, attaccante

del Bayern Monaco. E pure lui si è schiarato contro un mondiale

con cadenza biennale. “Se vuoi dare ai tifosi qualcosa di

diverso, devi prenderti una pausa. Se vogliamo giocare un

Mondiale ogni due anni il livello si abbasserà. È impossibile

che il corpo e la mente siano efficienti allo stesso livello” ha

giudicato. (ANSA).



