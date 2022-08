Calcio: Mbappé, sul podio del Pallone d’Oro “Benzema, io e Mané”

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – PARIGI, 13 AGO – “Direi Benzema, io e Mané”.

Questo è il podio del prossimo Pallone d’Oro, secondo Kylian

Mbappé. L’attaccante del Paris SG e della nazionale francese,

intervistato da France Football il giorno dopo la pubblicazione

della lista dei 30 candidati, ha detto di vedersi dietro al

grande favorito Karim Benzema (Real Madrid), ma davanti al

senegalese Sadio Mané (ex Liverpool, ora al Bayern Monaco).

Secondo Mbappé non c’è dubbio che il riconoscimento andrà,

per la prima volta, al suo connazionale: “Ovviamente. Ha 34

anni, ha appena disputato la stagione della vita, ha vinto la

Champions League essendo spesso decisivo… Al posto di Karim,

se non vinco ora, smetto di pensare per sempre al Pallone

d’Oro”.

Il Pallone d’Oro, assegnato il 17 ottobre a Parigi, ha

cambiato format per questa edizione: non incorona più il miglior

giocatore nell’arco di un anno solare ma nella stagione

sportiva, evidenziando ora le “prestazioni individuali” e il “carattere deciso” dei candidati.

Per la prima volta dal 2005, il sette volte vincitore del

Pallone d’Oro, Lionel Messi, non è stato selezionato tra i 30

(ANSA-AFP).



—

