Calcio: media Spagna insistono, Suarez accordo con Juve

(ANSA) – ROMA, 05 SET – Messi non basta a trattenere Suarez:

ne sono convinti i media spagnoli, che insistono nel riferire

che l’attaccante uruguaiano del Barcellona lascera’ la Liga con

destinazione (quasi) certa Juventus.

Marca scrive che il giocatore avrebbe gia’ un accordo con i

bianconeri per un biennale a 10 milioni netti, con opzione per

una terza stagione. Resta però il problema del club catalano,

che ha già comunicato di non ritenere più Suarez centrale ma

vuole comunque ricavare qualcosa dalla cessione: l’idea e’

quella di una risoluzione con l’attaccante per risparmiare

l’anno di ingaggio che resta, piu’la richiesta di una piccola

cifra più bonus. L’esempio, scrive sempre Marca, e’ il passaggio

di Rakitic al Siviglia: svincolato, pagato 1,5 milioni piu’

bonus legati a presenze e risultati fino a 9 milioni. Suarez

aveva avviato contatti anche con Psg, Leicester e Atletico

Madrid, ma tutto e’ sospeso in attesa che si definisca la

situazione con la Juve (ANSA).



