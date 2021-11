Calcio: Messi nostalgia Barcellona, un giorno potrei tornare

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 01 NOV – “Ho sempre detto che vorrei poter

aiutare il club dove potrei essere utile. Mi piacerebbe poter

rivestire il ruolo di segretario tecnico, non so se accadrà a

Barcellona o meno. Se c’è una possibilità vorrei poter tornare

di nuovo perché è un club che amo e vorrei che continuasse a

essere forte, a crescere e a essere uno dei migliori del mondo”.

Leo Messi non dimentica il suo passato al Barcellona dove –

rivela in una intervista al quotidiano spagnolo Sport – un

giorno potrebbe tornare sotto altre vesti: “Ho fatto di

tutto per restare, era ciò che desideravo, ma mai nessuno –

aggiunge riferendosi alle parole del presidente blaugrana

Laporta – mi ha chiesto di giocare gratis. Mi è stato chiesto di

tagliare il mio stipendio del 50% e l’ho fatto, senza problemi”.

Il sei volte Pallone d’Oro (“Il settimo sarebbe pazzesco”) ha

infine parlato del Psg: “La squadra ha a una grande rosa e io

voglio continuare a vincere. Voglio conquistare di nuovo la

Champions League dopo tanti anni”. E poi, una volta vinta,

magari potrebbe anche tornare al Barcellona per iniziare una

nuova vita da dirigente. (ANSA).



