(ANSA) – MILANO, 29 AGO – “Finalmente sono a casa, qui per

fare risultati e non per fare la mascotte”: lo dice Zlatan

Ibrahimovic atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Linate.

L’attaccante si sottoporrà ora a tampone e firmerà un contratto

con il Milan fino a giugno 2021. (ANSA).



