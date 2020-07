Calcio: Milan; lesione Castillejo, verso stop due settimane

(ANSA) – MILANO, 03 LUG – Il Milan dovrà fare a meno di Samuel Castillejo per i big match contro Lazio, Juventus e Napoli, e probabilmente anche per le successive tre partite.

Infortunatosi durante la trasferta contro la Spal, l’esterno spagnolo è stato sottoposto in mattinata a una risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. Come rende noto il club rossonero, verrà effettuato un nuovo controllo tra 7 giorni. A Milanello per Castillejo si teme uno stop di almeno due settimane. (ANSA).



