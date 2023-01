Calcio: Milan; Pioli, ci siamo incasinati la vita da soli

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 08 GEN – “Ci voleva più attenzione, poi è

chiaro che le partite sono così. Difficile parlare con squadra

adesso. Sono delusi. Ci siamo incasinati la vita da soli. I

cambi? Volevo mettere energie fresche. Volevo anche alzare i

centimetri della squadra. Non aver vinto una partita giocata

così bene è un vero peccato”: è il rammarico del tecnico del

Milan Stefano Pioli dopo il pari contro la Roma a San Siro. I

rossoneri hanno subito due reti dall’87’ e forse qualche cambio

di troppo effettuato dal tecnico rossonero ha compromesso gli

equilibri in campo. “Questi due punti persi lasciano l’amaro.

Non era il pareggio che volevamo. Dybala – analizza Pioli – ha

cercato il fallo e Vranckx è stato un po’ troppo aggressivo. I

minuti finali sono cambiati con il 2-1. Loro poi ci hanno

provato fino alla fine, noi dovevamo difendere meglio in quelle

situazioni. Dispiace non aver vinto, l’avevamo preparata bene e

l’abbiamo giocata bene. Analizzeremo con calma le gare”. (ANSA).



