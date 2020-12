Calcio: Milan; stiramento al collaterale per Gabbia

(ANSA) – MILANO, 14 DIC – Sembra meno grave di quanto si

temeva l’infortunio del difensore del Milan Matteo Gabbia:

secondo un primo esame, si è procurato uno stiramento del

legamento collaterale del ginocchio sinistro. Nella giornata di

domani è previsto un ulteriore consulto specialistico per

valutare meglio la situazione e definire i tempi di recupero,

comunque probabilmente non inferiori a un mese.

Per l’altro rossonero che si è infortunato ieri sera durante

la partita con il Parma, Ismael Bennacer, la diagnosi è di

lesione del bicipite femorale destro: fra dieci giorni verranno

nuovamente valutate le condizioni del centrocampista. (ANSA).



—

