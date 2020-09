Calcio: Milan; Tonali, contro Rio Ave conta solo vincere

(ANSA) – ROMA, 29 SET – “Dobbiamo vincere, è l’unica cosa che

ci interessa”: Sandro Tonali, intervistato da Dazn, carica il

Milan in vista dei play off di Europa League contro il Rio Ave

in programma giovedì alle 21. Un avversario che non deve essere

sottovalutato dai rossoneri che si giocano la qualificazione ai

gironi primo vero obiettivo stagionale. “La massima

concentrazione – assicura Tonali – è sulla partita contro il Rio

Ave. Fare parte di questo gruppo che sta rinascendo – e che è

rinato dato che negli ultimi mesi stiamo giocando veramente bene

– fa sicuramente piacere. È una partita in cui gli avversari

sono molto bravi. Ci vuole entusiasmo e bisogna andare forti”.

Contro il Rio Ave non ci sarà Ibrahimovic, positivo al Covid.

“Ci siamo conosciuti e mi è stato molto vicino in tanti momenti.

Ibra è uno di quei giocatori che riesce a caricarti nei momenti

in cui sei più spento. Prima delle partite ci è molto vicino e

anche se non può in questi momenti, noi lo sentiamo vicino”,

spiega Tonali che poi ha ricordato uno dei consigli ricevuti da

Rino Gattuso da cui ha ereditato la maglia: “mi ha detto di ‘restare antico’ sia dentro che fuori dal campo”. (ANSA).



