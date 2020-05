Calcio: Milan via alle visite, allenamenti da giovedì

(ANSA) – MILANO, 05 MAG – Sono iniziati questa mattina gli screening medici del Milan. Tra i primi a sottoporsi agli esami in una nota clinica di Milano ci sono Biglia e Bonaventura, gli altri lo faranno nelle prossime ore. Il Milan conta di aver testato tutta la rosa e lo staff di Pioli entro domani e aspetta il ritorno a Milano di Ibrahimovic e Kessie, i due giocatori ancora all’estero che dovranno poi osservare la quarantena di 14 giorni. Gli allenamenti individuali a Milanello, se tutto filerà liscio, dovrebbero quindi cominciare giovedì – a 2 mesi dall’ultima partita ufficiale, la sconfitta contro il Genoa nel silenzio surreale di San Siro – ma non è escluso che la data possa slittare di un giorno. Il Milan – per rispettare le indicazioni sul Coronavirus – scaglionerà le sedute tra mattina e pomeriggio, dividendo la rosa in due macro-gruppi da 12 elementi, che a loro volta si alleneranno sui tre campi del centro sportivo a micro-gruppi di 4. I tre portieri lavoreranno nel pomeriggio. Nel programma ci saranno lavoro atletico, di forza e, se possibile, verranno svolti anche esercizi con il pallone. (ANSA).



