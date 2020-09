Calcio: Milan-Vicenza 5-1, primo gol rossonero di Diaz

(ANSA) – MILANO, 09 SET – Il Milan vince 5-1 l’amichevole con

il Vicenza neopromosso in Serie B, nel terzo test estivo dei

rossoneri giocato nel pomeriggio a Milanello sotto gli occhi di

Maldini e Massara.

Altro risultato rotondo per la squadra di Pioli, dopo i

successi contro Monza e Novara, e soddisfazione per il tecnico

rossonero che ha visto segnare il nuovo acquisto Brahim Diaz

alla seconda uscita con la nuova maglia. In gol anche

Castillejo, doppietta, Colombo e Stanga.

Assente Ibrahimovic che ha svolto lavoro personalizzato come

da programma. Sabato è in programma l’ultima amichevole

pre-season contro il Brescia alle 17 a MIlanello (ANSA).



