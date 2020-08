Calcio: Monchi, contro la Roma ho visto energia positiva

(ANSA) – ROMA, 09 AGO – “Il feeling contro la Roma è stato

molto positivo. Penso che siamo riusciti a trasformare la

situazione della scorsa settimana, una situazione dura e

difficile, in energia positiva e quindi penso che abbia

interpretato perfettamente il piano che aveva in mente

l’allenatore”. Il ds del Siviglia Monchi, ex giallorosso, così

ha commentato il successo della sua squadra, costato

l’eliminazione della squadra di Fonseca dall’Europa League.

“L’approccio alla partita è stato molto buono, con una perfetta

conoscenza dell’avversario e delle nostre doti” ha aggiunto il

dirigente. (ANSA).



—

