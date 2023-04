Calcio: Mourinho, chi dice che resto interpreta il futuro

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 APR – “Quello che si scrive di me? Io del

mio futuro, del mio stato d’anima, non ne parlo con amici, non

ne parlo con i compagni e con i giornalisti. Se qualche mese fa

il nostro ceo Berardi ha detto che era sicuro che io sarei

rimasto, è un’interpretazione sua. Se qualcuno scrive che resto

è interpretazione sua”. Lo ha detto Josè Mourinho in conferenza

stampa commentando il suo futuro nella Roma. “Dal punto di vista

contrattuale ho ancora un anno, ma qualche volta i contratti non

sono la cosa più importante”, ha poi aggiunto. Sul possibile

incontro con i Friedkin, invece, ha sviato. “Io lavoro per loro,

non devo fare alcun tipo di commento. Sono contento che oggi

fossero allo stadio e se si sono diverti è ancora meglio”.

(ANSA).



