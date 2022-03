Calcio: Mourinho, Pellegrini gioca e a Zeman non rispondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – “Recuperati tutti. Solo l’ovvio

Spinazzola non c’è, gli altri sono pronti. Nessun bluff. Domani

Lorenzo gioca”. Così Josè Mourinho ha annunciato il recupero del

capitano della Roma alla vigilia del derby in conferenza stampa.

Per lo Special One, però, non c’è una stracittadina più

importante di altre. “Lo sono tutte, io ho giocato

Benfica-Sporting come allenatore del Benfica e Benfica-Porto

come allenatore del Porto e il derby è sempre il derby – ha

continuato -. Bisogna mettersi nella prospettiva degli altri. E

chi sono gli altri? I tifosi, in questo senso non posso mai

decidere il derby più emozionante per me. Ora gioco per la Roma

e i suoi tifosi e quindi questo è il più importante”.

I toni si alzano solo quando gli viene chiesto della frase

rilasciata da Zeman (“la Roma di Mourinho ha deluso fin qui”): “Un allenatore con 25 titoli non va a rispondere a un allenatore

che ha due Serie B. A Capello posso rispondere, a Zeman no, per

favore”. (ANSA).



