++ Calcio: Mourinho, ‘stagione che può far male ma servirà’ ++

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 NOV – “La società ha fatto tanto, ma non

penso che questa rosa sia meglio dell’anno scorso. E’ stato un

mercato reattivo. Questa stagione può anche far dolore nel cuore

e nell’anima ma è molto importante per capire”. Lo dice

Mourinho, a Sky, dopo la sconfitta in casa del Venezia. “La

storia più grande della partita – ha aggiunto il tecnico

portoghese – è che abbiamo creato tante opportunità ed è

difficile commentare come è possibile fare solo due gol con

tanto gioco offensivo. La storia più piccola è il secondo gol

del Venezia e qui mi devo proteggere e non voglio più dire

niente””. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte