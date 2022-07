Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – “Carico per la nuova stagione?

Parliamo di tutto il 13 agosto”. Di poche parole Jose Mourinho

al suo rientro a Roma dopo le vacanze. Lo Special One è

rientrato da Londra con un volo atterrato a Fiumicino e da

domani riprenderà a lavorare a Trigoria, in attesa del primo

allenamento che ci sarà solamente martedì. Poi la partenza per

il ritiro in Portogallo programma per il 12 luglio. (ANSA).



—

