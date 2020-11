Calcio: Nandez negativo, riprende allenamenti col Cagliari

(ANSA) – CAGLIARI, 23 NOV – Nuovo tampone per il

centrocampista del Cagliari Nandez. E ancora esito negativo. Il

giocatore ha quindi ripreso questa mattina gli allenamenti –

anche se in seduta individuale – dopo lo stop precauzionale

legato ai casi di Covid nella nazionale uruguaiana. Il

calciatore continuerà a sottoporsi ai test sanitari come

previsto dal protocollo. Fermo ancora ai box il compagno di

squadra in rossoblu e nella Celeste Godin: il difensore nei

giorni scorsi era risultato positivo al Covid e solo la prossima

settimana effettuerà test di verifica. Fino a quel momento per

lui niente campo. (ANSA).



