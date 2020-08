Calcio: Napoli; De Laurentiis,Osimhen? E’ una bella gazzella

(ANSA) – NAPOLI, 31 AGO – “Osimhen? Mi è sembrato una bella

gazzella, adesso vediamo in che modulo verrà inserito”. Lo ha

detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio

Kiss Kiss Napoli parlando del nuovo attaccante azzurro.

“Il triangolare – ha aggiunto De Laurentiis – era una partita

con delle squadre di serie minori. Era più complicato giocare

contro il Napoli 2. Però ho visto che è una bella gazzella,

certo va capito in che modulo inserirlo, come vorrà giocare

Gattuso. Adesso inizieremo a eliminare le persone che non sono

da Napoli e vedremo chi inserire”. (ANSA).



