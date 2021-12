Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 29 DIC – Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz non

sono più positivi al covid. Lo afferma il Napoli annunciando che

i due calciatori non sono oiù ammalati e potranno quindi tornare

ad allenarsi alla ripresa in vista della sfida alla Juventus del

6 gennaio. (ANSA).



—

