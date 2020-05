Calcio: Napoli; Ospina, puntiamo a finale di Coppa Italia

(ANSA) – NAPOLI, 29 MAG – “La ripartenza del calcio è una bella notizia. Speriamo che tutto vada bene e si possa finire il campionato. Ora pensiamo alla Coppa Italia, sappiamo le date, sappiamo come cominceremo e dobbiamo fare bene nell’importante partita di Coppa Italia. Abbiamo queste due settimane prima di ripartire e dobbiamo fare il massimo per arrivare bene a questo match”. Lo ha detto David Ospina a Radio Kiss Kiss Napoli. Il portiere azzurro ha sottolineato l’impegno per provare a vincere la Coppa Italia: “Sappiamo di avere poterla vincere- ha detto – è un bell’obiettivo. Di fronte c’è una squadra forte come l’Inter, ma noi sappiamo di poter raggiungere la finale”. Il portiere colombiano ha parlato anche degli altri due obiettivi stagionali: “In campionato – ha detto – siamo in una media posizione di classifica. Dovremo approfittare di questo momento e seguire il mister per arrivare più in alto possibile. La Champions League a Barcellona? Vediamo prima cosa succede con Coppa Italia e campionato, poi avremo tempo per preparare questa partita speciale. Possiamo fare una grande partita, sappiamo che il Barça ha tantissimi giocatori forti, ma in una partita secca può succedere di tutto”. (ANSA).



