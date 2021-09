Calcio: Napoli; rinnovo Insigne, pranzo agente-De Laurentiis

Condividi l'articolo









(ANSA) – NAPOLI, 30 SET – “Abbiamo fatto un buon pranzo con

il presidente. Lorenzo non c’era”. Questa la breve dichiarazione

di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne resa a

Tuttonapoli all’uscita dall’hotel Britannique di Napoli. Il

manager del capitano azzurro ha fatto un pranzo con il

presidente azzurro Aurelio De Laurentiis per intavolare una

trattativa sul possibile rinnovo del contratto di Insigne che

attualmente è legato al Napoli fino a giugno.

Da quanto trapela niente è stato ancora definito, ma si è

aperta una discussione per fare passi avanti nelle prossime

settimane.

Proprio ieri, in conferenza stampa, Insigne aveva precisato di

non pensare al contratto e di aver delegato del tutto la

trattativa al suo agente. (ANSA).



