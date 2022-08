Calcio: Pallone d’Oro, Ancelotti sorpreso dall’assenza di Kroos

Condividi l'articolo

(ANSA) – MADRID, 13 AGO – L’allenatore del Real Madrid Carlo

Ancelotti si è detto sorpreso per l’assenza di Toni Kroos dalla

lista dei selezionati per il Pallone d’Oro. “Mi sorprende un

po’, perché Kroos ha fatto una stagione fantastica. Ma è vero

che potrebbe essere un problema se nominassimo tutti i giocatori

del Real Madrid, lo posso capire” ha scherzato l’allenatore,

parlando del suo centrocampista tedesco. Il Real inizia il

campionato domani sera, in casa del neopromosso Almeria.

“Ma Valverde, Militao, Alaba… meritano tutti di esserci.

Tutti loro hanno fatto una stagione fantastica. Non parlo di

vincere il Pallone d’Oro, ma meritano di essere nella lista”, ha

insistito Anelotti. Il brasiliano Vinicius è uno dei 30

candidati al trofeo, che verrà assegnato il 17 ottobre. “Ha

segnato il gol della vittoria nella nostra 14ma Champions

League, ha avuto una stagione incredibile… Ma purtroppo per

lui in questa stagione abbiamo già il vincitore in casa…” ha

aggiunto il tecnico, alludendo a Karim Benzema, grande favorito

per la vittoria del primo Pallone d’Oro in carriera. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte