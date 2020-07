Calcio: Paratici difende Sarri e lo conferma alla Juve

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – Il ds della Juventus Fabio Paratici

difende Maurizio Sarri e di fatto lo conferma anche per il

futuro: “Sono alla Juve da 10 anni, per 9 siamo stati sempre

primi in classifica – le sue parole a Sky Sport – Ho vissuto

cinque anni con Allegri in cui abbiamo vinto 9 titoli su 10.

Ogni volta che c’è stato un pareggio o una vittoria di misura,

c’è stato qualche problema. Ormai siamo abituati, ci ridiamo

anche sopra. Se sarà Sarri l’allenatore della Juve nella

prossima stagione? Senz’altro!”.

Paratici parla anche del futuro di Dybala e Ronaldo: “Su

Paulo, come detto altre volte, parliamo con il suo entourage.

Siamo sulla stessa linea, cioè trovare la soluzione per

rinnovare. È fortissimo e può dare ancora tanto alla Juve.

Cristiano è una persona sensibile ed educata, non fa pesare il

suo status di giocatore più forte al mondo. Ha un dialogo

normalissimo sia con i dirigenti che con i calciatori e

l’allenatore. È super convinto di rimanere, sta molto bene da

noi”, ha concluso il dirigente bianconero. (ANSA).



—

