Calcio: pari per Milan e Sassuolo, l’Inter vince

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Sorride soprattutto all’Inter la 12/a

giornata, grazie al successo di misura sul Napoli: 1-0 con

rigore trasformato da Lukaku nella ripresa e nerazzurri secondi

da soli ad un punto dal Milan. Dopo il pari pomeridiano della

Juventus con l’Atalanta, frena anche la capolista. I rossoneri

di Pioli non vanno oltre il 2-2 in casa del Genoa. Che passa due

volte in vantaggio (doppietta di Destro), ma sono sempre

raggiunti: prima da Calabria, poi da Kalulu. Pari anche tra

Fiorentina e Sassuolo, con gli ospiti in vantaggio grazie a

Traore, raggiunti da Vlahovic dal dischetto. Un punto che serve

poco ai viola e non accontenta gli emiliani. Risale in

classifica la Sampdoria grazie al successo per 2-1 in casa del

Verona, mentre finisce 2-2 tra Spezia e Bologna. Senza reti si è

chiusa Parma-Cagliari. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte