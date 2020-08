Calcio: Parma, risolto contratto con il ds Faggiano

(ANSA) – BOLOGNA, 08 AGO – Si separano le strade del Parma

Calcio e del direttore Sportivo Daniele Faggiano. Ne dà notizia,

sul proprio sito, lo stesso club emiliano che comunica di “aver

raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del

contratto in essere tra le parti”.

In particolare, il sodalizio gialloblù, ricorda come “dal 7

dicembre 2016, giorno in cui gli è stata affidata la direzione

sportiva della squadra, sono stati conquistati insieme risultati

che entrano di diritto nella storia della società: le due

promozioni e le due salvezze portano senza dubbio anche la sua

firma”.

“Le nostre strade prendono cammini differenti – osserva Pietro

Pizzarotti, Presidente del Parma Calcio 1913 – ma l’affetto e

l’amicizia resteranno per sempre. In questi quattro anni con il

Direttore c’è stato un rapporto particolare. Schietto, sincero,

intenso. Anche questo è stato uno dei fattori che ci ha permesso

di crescere insieme. Quando Daniele ci ha fatto capire di voler

cercare nuovi stimoli e di volere mettersi alla prova in un

progetto dove avrà responsabilità ancora più ampie, seppure con

dispiacere, abbiamo pienamente compreso la sua scelta”.

Il Parma, commenta Faggiano, “dalla proprietà a tutti i

dipendenti, rappresenta per me una famiglia. Per questo non è

stata una scelta facile ma dopo un’attenta riflessione ho

ritenuto fosse la più corretta nei confronti di me stesso e

delle persone con cui ho condiviso questi anni lavorativi.

Ritengo sia giusto salutarci al termine di questa stagione dopo

il lungo cammino intrapreso insieme, ricco di ostacoli ma

soprattutto di grandi gioie”. (ANSA).



