Calcio: Parma verso Udine, in serata altro giro di tamponi

(ANSA) – PARMA, 17 OTT – La sfida fra Udinese e Parma di

domani alle 18 per ora resta in calendario, ma sarà necessario

conoscere gli esiti dell’ultimo tampone che il gruppo crociato

effettuerà questa sera in ritiro in Friuli, a 24 ore dal fischio

di inizio del match del Dacia Arena.

Come prevede il protocollo l’esito di questo esame dovrà

essere reso noto entro quattro ore dall’inizio del match e solo

a quel punto il tecnico del Parma Calcio 1913 Fabio Liverani

conoscerà davvero il nome dei giocatori che potrà schierare in

campo.

Il quinto giocatore risultato positivo ma asintomatico si va

aggiungere ai quattro atleti che avevano evidenziato la presenza

del virus martedì scorso. I nomi non sono stati resi noti

ufficialmente dalla società che però, nell’ultimo report sulla

situazione della squadra, aveva indicato come semplicemente ‘indisponibili’ per la trasferta di Udine Brunetta, Dezi,

Inglese e Valenti.

L’intera squadra, prima del test che ha evidenziato la quinta

positività, era stato sottoposto ad un tampone straordinario

giovedì mattina proprio per i primi quattro casi. Allora però

nessun giocatore era risultato positivo. (ANSA).



