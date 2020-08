Calcio: parte Brasilerao,ma 10 giocatori Goias sono positivi

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 09 AGO – ‘Brasilerao’ subito nel

caos nel giorno della partenza del campionato 2020 del paese

cinque volte campione del mondo. A poche ore dal calcio d’inizio

della partita fra Goias e San Paolo, la squadra di casa ha fatto

sapere che dieci giocatori sui 26 della rosa sono risultati

positivi al coronavirus. Alla richiesta di spiegazioni da parte

della federcalcio brasiliana (Cbf) sul perchè la cosa si sia

saputa soltanto oggi, il Goias ha risposto che i tamponi sono

stati effettuati venerdì scorso, quindi due giorni fa, e che “i

risultati ci sono stati consegnati questa mattina alle 8.30”.

I nomi dei dieci positivi non sono stati resi noti, ma si sa

che otto di loro avrebbero dovuto essere titolari nella

formazione che oggi è attesa dal match contro il San Paolo.

Nessuna decisione è stata ancora presa sulla partita, di cui il

Goias vuole chiedere il rinvio. Intanto in Brasile aumenta la

polemica, a proposito del Covid-19, nei confronti di chi ha

deciso di far partire il torneo nazionale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte