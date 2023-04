Calcio: Paulo Sousa, abbiamo fatto un gol straordinario

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 APR – “Siamo riusciti a fare male al Napoli

e abbiamo avuto la possibilità di segnare ancora”. Il tecnico

della Salernitana Paulo Sousa legge così il match del Maradona

che con il pari 1-1 ha rimandato la festa scudetto del Napoli.

“Sapevamo che il Napoli è fortissimo a livello di possesso – ha

aggiunto Sousa a Sky – Per questo abbiamo studiato per capire il

momento giusto per offendere. Sono felice perchè abbiamo fatto

bene e siamo stati protagonisti. Abbiamo fatto un gol

straordinario e abbiamo capito il momento giusto per fare la

partita”. (ANSA).



—

