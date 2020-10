Calcio: Pes 2021,la e-Nazionale debutta con Polonia e Olanda

(ANSA) – ROMA, 10 OTT – La eNazionale Timvision Pes Campione

d’Europa in carica scende nuovamente in campo, mettendosi alla

prova per la prima volta attraverso il software di recentissima

uscita eFootball Pes 2021. Si apre un nuovo capitolo della

fortunata serie di simulazione calcistica, che sarà l’oggetto

delle nuove competizioni internazionali nonché del futuro

Campionato Europeo. In concomitanza con le gare della Nazionale di Roberto Mancini

nella UEFA Nations League, la eNazionale prosegue il torneo

amichevole che la vede impegnata con le altre nazionali inserite

nel Gruppo1 della Lega A: Paesi Bassi, Bosnia Erzegovina e

Polonia. Dopo i match disputati a settembre, in cui gli Azzurri

hanno battuto 3-2 la Bosnia Erzegovina per poi perdere di misura

(4-3) con i Paesi Bassi, la squadra composta da Nicola “nicaldan” Lillo, Alfonso “AlonsoGrayFox” Mereu, Rosario “NPK_02” Accurso e Carmine “Naples17x” Liuzzi sfiderà quindi

domenica 11 ottobre la Polonia e mercoledì 14 ottobre i Paesi

Bassi. (ANSA).



