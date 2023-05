Calcio: Pioli, ‘abbiamo versato nostre lacrime, ora ferocia’

Condividi l'articolo

(ANSA) – CARNAGO, 19 MAG – All’indomani dell’eliminazione, “poter giocare già domani è una fortuna”. Stefano Pioli va oltre

il ko in semifinale con l’Inter, ma non nega che “la delusione

subita è stata forte. Noi tutti speravamo di andare in finale,

questo ci ha creato sconforto e delusione. I ragazzi ci hanno

messo più tempo, ma ora dobbiamo reagire da grande squadra quale

siamo. Abbiamo buttato fuori le lacrime che avevamo, ora ci

vuole ferocia”. L’avversario di domani a San Siro, con fischio

d’inizio alle 20.45, è una Sampdoria “che sta giocando con

grandissima dignità. Sarà un avversario difficile e non lo dico

per mettere le mani avanti. Ma è altrettanto vero che se loro

giocano con passione e orgoglio, noi faremo altrettanto”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte