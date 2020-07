Calcio: Pioli confermato; Maldini, la qualità paga sempre

(ANSA) – ROMA, 22 LUG – “Stefano è diventato il nostro

allenatore in un momento molto difficile”- ha dichiarato il

direttore sportivo Paolo Maldini sulla conferma di Pioli alla

guida del Milan. “Abbiamo sempre sostenuto che ci sarebbe

voluto del tempo per vedere i risultati del suo lavoro e abbiamo

avuto la conferma che la qualità e la professionalità pagano

sempre. Stefano è l’uomo giusto per guidare la squadra che

vogliamo: una squadra di successo, giovane e affamata di

vittorie “. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte