Calcio: Pioli, Ibrahimovic? C’è da aspettare ancora un po’

(ANSA) – MILANO, 12 FEB – “Zlatan sta lavorando ancora a

parte, c’è da aspettare ancora un po’, vediamo per le prossime

partite”: lo conferma il tecnico del Milan Stefano Pioli in

conferenza alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, gara in

cui non sarà presente Zlatan Ibrahimovic ancora alle prese con

il problema al tallone.

In attacco dovrebbe quindi giocare ancora una volta Giroud: “Come mai segna solo a San Siro? E’ una casualità. Sta bene

mentalmente e fisicamente. La mia idea è sempre quella di

schierare la squadra migliore, ma poi potrebbe cambiare a

seconda dell’avversario che affrontiamo e a seconda delle

condizioni dei giocatori”. (ANSA).



