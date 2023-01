Calcio: Pioli ‘Origi e Kjaer ok, spero Rebic per Supercoppa’

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 13 GEN – “Origi e Kjaer sono recuperati per

domani, Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa. Gli altri

spero di riaverli a breve perchè abbiamo bisogno di tutti”: lo

dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match

contro il Lecce. Pioli, poi, assicura di essere a conoscenza

della volontà del club di non intervenire sul mercato invernale,

come spiegato anche da Maldini prima del ko in Coppa Italia. “Lo

sapevo, l’unico nostro problema è non avere il gruppo al

completo, sono convinto di avere una squadra forte e non ci sia

bisogno di intervenire”, assicura il tecnico. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte