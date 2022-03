Calcio: Pioli “vinto scontro diretto, ma favorita resta Inter”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 MAR – “Tre punti importanti quelli di

stasera. Abbiamo battuto una squadra molto forte, vinto uno

scontro diretto ma i ragazzi hanno lavorato tanto, anche senza

palla, e sono stati premiati da un risultato positivo. Comunque

abbiamo solo un punto più dello scorso anno, c’è ancora tanto da

fare”. Così l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni

di Dazn “Ora ci aspettano due partite delicate e importanti poi

speriamo di recuperare energie con la sosta – ha proseguito

Pioli -. L’andamento del nostro campionato passerà da avversarie

che stanno sotto di noi e dobbiamo fare di più per dominare le

partite. Non siamo una squadra perfetta e dobbiamo dimostrare di

aver imparato la lezione”. “L’Inter è molto forte, virtualmente

è prima ed è la favorita per lo scudetto, ma la classifica è

virtuale. Sarebbe più corretto che tutte avessero fatto le

stesse gare. Quando sarà così si capirà meglio”, ha concluso il

tecnico. (ANSA).



