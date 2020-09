Calcio: Pirlo,attaccante? Mi serve prima possibile

(ANSA) – TORINO, 13 SET – “Cristiano sta bene, lo ha

dimostrato in nazionale, lo abbiamo visto anche oggi nella

partita con il Novara. Si muove con disinvoltura, è pronto per

fare una grande stagione”. Così Andrea Pirlo su Ronaldo, subito

a segno nella prima partita stagionale della Juventus,.

l’amichevole con il Novara. il tecnico aspetta l’attaccante che

ancora manca: “MI serve il prima possibile, – dice il tecnico –

però il mercato è lungo, durerà fino al 4 ottobre: c’è tempo per

poter lavorare”. (ANSA).



