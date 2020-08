(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Spezia-Chievo 3-1 (1-0) nella

semifinale di ritorno dei play off di Serie B. I liguri sono

riusciti a ribaltare il 2-0 subito all’andata a Verona

conquistando la finale per giocarsi la Serie A. In gol per i

padroni di casa Galabinov (2′), Maggiore (50′) e Nzola (53′).

Per i veneti gol su rigore di Leverbe al 93′. I liguri ora

attendono la vincente tra Frosinone e Pordenone. (ANSA).



—

